مدير مكتب انتخابات أربيل: نتائج التصويت الخاص ستُنشر مع الاقتراع العام

وقال صالح، في مؤتمر صحفي، أن "العملية الانتخابية متواصلة دون أي معوقات تُذكر"، مضيفاً أن "لجان الاقتراع واجهت في حدود مشكلتين فنيتين فقط في مركزين للتصويت، لكن المفوضية سارعت إلى معالجتهما فوراً، واستؤنفت عملية التصويت بشكل طبيعي".ولفت إلى أن " قررت عبر عدم إعلان نتائج الاقتراع الخاص بشكل منفصل، وإنما ستُعلن النتائج بالتزامن مع نتائج الاقتراع العام بعد انتهاء العملية الانتخابية".