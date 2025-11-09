دهوك: نسبة مشاركة النازحين حتى الظُهر بلغت 10% والقوات الأمنية 50%

وقال خالد عباس في مؤتمر صحفي إنّه "يوجد في 43 مركزاً و195 محطة اقتراع، كما أن هناك 56 ألف ناخب يملكون حق المشاركة. اليوم صباحاً واجهتنا بعض المشاكل التقنية، مثل توقف الأجهزة، لكن جميعها تم حلها والآن عملية الاقتراع تسير بشكل جيد".وأضاف: "لدينا 26 ألف ناخب نازح، يُدلون بأصواتهم في 23 مركزاً و73 محطة، داخل وخارج المخيمات، وحتى الآن نسبة مشاركة النازحين قليلة جداً، حيث بلغت حتى الساعة 11 قبل الظُهر 10%، أما بالنسبة للقوات الأمنية فالنسبة 50%، ونتوقع أن ترتفع النسبة أكثر".وتابع: "بالنسبة للتصويت الخاص للقوات الأمنية، لدينا 195 محطة و43 مركزاً، حيث يحق لـ 56 ألف ناخب المشاركة، وقد أكَّدنا أن العملية بشكل عام جرت بشكل جيد جداً. وكما أشرنا، ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً، ثم تُعلن النتائج والتقارير بسرعة وتُرسل النتائج إلى ، وبعد ذلك تبدأ عملية العد في جميع مراكز الاقتراع وتُحسب الأصوات".وتحدث خالد عباس أيضاً قائلاً: "نحن أرسلنا 150 جهاز اقتراع احتياطي إلى جميع مراكز وإدارة المستقلة، و150 جهازاً آخر لم يُستخدم كثيراً حتى الآن، أي أنّه إذا حضر هؤلاء الناخبون وواجهوا مشكلة البصمة، يمكنهم المشاركة والتصويت".