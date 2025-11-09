دهوك: نسبة مشاركة النازحين حتى الظُهر بلغت 10% والقوات الأمنية 50%

الصفحة الرئيسية
2025-11-09 | 05:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
190 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلن مسؤول فرع
دهوك
في
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
، خالد عباس، اليوم الأحد، أن عملية الاقتراع الخاص في المحافظة تسير بشكل جيد رغم مواجهة بعض المشاكل التقنية صباح اليوم.
وقال خالد عباس في مؤتمر صحفي إنّه "يوجد في
دهوك
43 مركزاً و195 محطة اقتراع، كما أن هناك 56 ألف ناخب يملكون حق المشاركة. اليوم صباحاً واجهتنا بعض المشاكل التقنية، مثل توقف الأجهزة، لكن جميعها تم حلها والآن عملية الاقتراع تسير بشكل جيد".
وأضاف: "لدينا 26 ألف ناخب نازح، يُدلون بأصواتهم في 23 مركزاً و73 محطة، داخل وخارج المخيمات، وحتى الآن نسبة مشاركة النازحين قليلة جداً، حيث بلغت حتى الساعة 11 قبل الظُهر 10%، أما بالنسبة للقوات الأمنية فالنسبة 50%، ونتوقع أن ترتفع النسبة أكثر".
وتابع: "بالنسبة للتصويت الخاص للقوات الأمنية، لدينا 195 محطة و43 مركزاً، حيث يحق لـ 56 ألف ناخب المشاركة، وقد أكَّدنا أن العملية بشكل عام جرت بشكل جيد جداً. وكما أشرنا، ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً، ثم تُعلن النتائج والتقارير بسرعة وتُرسل النتائج إلى
بغداد
، وبعد ذلك تبدأ عملية العد في جميع مراكز الاقتراع وتُحسب الأصوات".
وتحدث خالد عباس أيضاً قائلاً: "نحن أرسلنا 150 جهاز اقتراع احتياطي إلى جميع مراكز
محافظة دهوك
وإدارة
زاخو
المستقلة، و150 جهازاً آخر لم يُستخدم كثيراً حتى الآن، أي أنّه إذا حضر هؤلاء الناخبون وواجهوا مشكلة البصمة، يمكنهم المشاركة والتصويت".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
دهوك
نسبة مشاركة النازحين حتى الظُهر بلغت 10%
القوات الأمنية 50%
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
المفوضية العليا
السومرية نيوز
محافظة دهوك
المفوضية ال
سومرية نيوز
السومرية
بغداد
+A
-A
