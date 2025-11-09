مصدر: المرشحان ثائر السعيدي وعلي المكصوصي يتصدّران التصويت الخاص حتى الآن

وذكر المصدر لـ " "، أن نتائج التصويت الخاص، الذي يجري في مختلف المحافظات العراقية، تُظهر تقدُّم المرشحين في الأصوات مقارنة بالمرشحين الآخرين.وانطلقت في عموم ، في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد (9 تشرين الثاني 2025)، عملية التصويت الخاص للعسكريين والنازحين في الانتخابات البرلمانية المؤسِّسة للدورة البرلمانية السادسة في النظام السياسي بعد عام 2003.