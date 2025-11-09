بالأرقام.. المفوضية تُعلن التقرير النصفي للتصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب

– محليات



أعلنت ، اليوم الأحد، التقرير النصفي لعملية التصويت الخاص لانتخابات ، مُسجّلة أرقاماً أولية حول نِسبِ المشاركة وعدد المصوّتين.

بحسب تقارير مراكز الاقتراع في كافة المحافظات:

*أدلى 805,941 ناخباً من القوات الأمنية بأصواتهم حتى مُنتصف نهار اليوم، من أصل 1,313,980 ناخباً خاصاً مُسجَّلاً، بنسبة بلغت 60%.



*كما شارك في التصويت 10,206 ناخبين من النازحين، بنسبة بلغت 38%.



يُذكر أن عملية التصويت الخاص للعسكريين والنازحين انطلقت في عموم العراق، في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد (9 تشرين الثاني 2025)، في الانتخابات البرلمانية المؤسِّسة للدورة البرلمانية السادسة في النظام السياسي بعد عام 2003.