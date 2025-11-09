المفوضية: الاستبعادات مستمرة حتى مُصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات

وقالت الغلاي، في حديث لـ " "، إن "المفوضية تستبعد المرشحين بناءً على المعلومات التي تصلها من الجهات المَعنيَّة، ولا تتخذ القرار بشكل مُستقل"، مُشيرةً إلى أن عملية الاستبعاد مستمرة وتستمر حتى مُصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، وحينها تنقطع الصلة بين المرشح والمفوضية.وأضافت أن قرار قابل للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من نشره في الموقع الرسمي، مُؤكدةً أن قرار الهيئة القضائية يكون باتاً ومُلزِماً لجميع الأطراف.