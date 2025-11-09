المفوضية تحسم إشكالية "عدم ظهور البصمة" عبر التحقق بالوجه البايومتري

وقالت الغلاي في تصريحٍ لـ ، إن المفوضية "قامت بربط كاميرا بجهاز التحقق الإلكتروني لأخذ صورة الوجه البايومترية"، موضحة أن "التحقق يتم بمطابقة صورة الوجه الملتقطة مع الصورة الموجودة في البطاقة البايومترية والبيانات المخزونة في الجهاز".وأضافت أن هذه الخطوة "تتيح اليوم لجميع الناخبين المشاركة في العملية الانتخابية حتى في حال عدم ظهور بصمتهم"، مشيرة إلى أن الإجراء الجديد يضمن شمول الناخبين كافة دون الإخلال بمتطلبات التحقق الأمني والدقة في التصويت.يُذكر أن عملية التصويت الخاص للعسكريين والنازحين انطلقت في عموم ، في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد (9 تشرين الثاني 2025)، في الانتخابات البرلمانية المؤسِّسة للدورة البرلمانية السادسة في النظام السياسي بعد عام 2003.