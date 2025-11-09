هيمنة للداخلية والدفاع.. التصويت الخاص يرسم الإشارات الأولى لاتجاه الريح الانتخابية في العراق

في الساعات الأولى، بدت الصورة واضحة، تتصدر المشهد بأكبر كتلة ناخبة بلغت نحو 597.453 ألف منتسب، وهو رقم يكشف الثقل العددي الهائل لهذه المؤسسة التي تنتشر في كل محافظات ، من مراكز المدن إلى القرى الحدودية. تليها التي حملت في صفوفها 298.054 ألف ناخب، يمثلون الجيش العراقي وكتائبه الممتدة من إلى .أما في الشمال، فعدد 145.907 ألف ناخب، إلى جانب وزارة داخلية التي تضم 124.312 الف صوت في المشهد الانتخابي.وفي الضفة الأخرى، جاءت لتشكل رقماً وازناً بلغ 128 ألف ناخب، رقمٌ لا يمكن تجاهله، أما ، فقد شارك بـ18.410 ألف ناخب فقط، بينما حضرت هيئة المنافذ الحدودية بعدد محدود بلغ نحو 1.596 الف ناخب، لتكمل بذلك الصورة الكاملة لمشهد تصويت خاص متنوع ومتباين في الحجم والتأثير.ولا يمكن حجم التأثير السياسي الكامن في هذه الأرقام. فوزارة الداخلية لوحدها تمثل نحو 45% من مجمل المصوتين الخاصين، ما يعني أن اتجاهات التصويت داخلها قادرة على ترجيح كفة أكثر من دائرة انتخابية، خصوصاً في المحافظات الكبرى. وبجمع كتلة الداخلية والدفاع معاً، يتشكل ما يقرب من 68% من مجموع التصويت الخاص، أي أن ثلثي أصوات العسكريين والأمنيين تتركز ضمن هاتين المؤسستين.ومع أن عملية التصويت الخاص تُعدّ محدودة من حيث المدة، إلا أنها تمثل البوصلة الأولى للانتخابات العامة المقبلة. فنتائجها عادة تُقرأ من قبل الأحزاب والكتل السياسية كمؤشر لاتجاهات الشارع، وكمقدمة لقياس المزاج الشعبي العام. لهذا السبب، تتعامل القوى السياسية مع هذا اليوم وكأنه “استطلاع رسمي” يسبق لحظة الحسم الكبرى.