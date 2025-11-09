ضبط مخالفات انتخابية واعتقال مروّجين لمرشحين في بغداد والأنبار

وذكرت المصادر لـ ، أن "القوات الأمنية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص في جانب من العاصمة كانوا يقومون بالترويج لمرشحين سياسيين قرب أحد المراكز الانتخابية، وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية وكارتات ترويجية".وأضافت، أنه "في جانب تم القبض على شخص آخر يقوم بالترويج لأحد المرشحين بالقرب من مركز انتخابي، وضُبطت بحوزته كارتات انتخابية وعدد من العصائر كان يوزعها على الناخبين".وأشارت المصادر إلى أنه "في ، تمكنت القوات الأمنية من القبض على شخص في مدينة أثناء محاولته شراء بطاقات الناخبين مقابل مبلغ قدره 50 ألف دينار لكل بطاقة".