صور.. الدقائق الأخيرة من عمر الاقتراع الخاص

ولم يتبقَ سوى أقل من نصف ساعة على إغلاق صناديق الاقتراع وانتهاء عملية التصويت الخاص التي انطلقت عند الساعة السابعة من صباح اليوم.وكانت قد أعلنت ، التقرير النصفي لعملية التصويت الخاص لانتخابات ، مُسجّلة أرقاماً أولية حول نِسبِ المشاركة وعدد المصوّتين.وبحسب تقارير مراكز الاقتراع في كافة المحافظات:• أدلى 805,941 ناخباً من القوات الأمنية بأصواتهم حتى مُنتصف نهار اليوم، من أصل 1,313,980 ناخباً خاصاً مُسجَّلاً، بنسبة بلغت 60%.• كما شارك في التصويت 10,206 ناخبين من النازحين، بنسبة بلغت 38%.• وقد تمَّت العملية الانتخابية في 9,539 مركز اقتراع تضم 43,887 محطة انتخابية مُوزَّعة في عموم .