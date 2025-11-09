منتسبان يستجيبان لتوجيه السيد الصدر خلال التصويت الخاص

– محلي

أثارت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، تفاعلاً واسعاً بعد أن أظهر منتسبين وهما يستجيبان لدعوة زعيم .

ووفقا للصور ادناه التي نشرت على التواصل الاجتماعي فان احد المنتسبين استجاب لدعوة بإبطال ورقته الانتخابية.

فيما كتب اخر على ورقة الاقتراع انه "لا ينتخب الفاسدين"، وفقا لدعوة .

ووجه وزير زعيم السيد ، امس السبت، رسالة الى المشاركين في الانتخابات، حول تصوير ورقة الإقتراع مقابل الأموال.

وقال العراقي في بيان تابعته ، "قيل لي أن البعض يشترط تصوير (ورقة الإقتراع) مقابل أموال وعطاء، فخذوا العطاء وخذوا أموالهم وصوّرا ورقة الإقتراع إذا لم يك ذلك ممنوعاً.. ثم بعد التصوير أبطلوها بأي كتابة أخرى فتلغى ورقة الإقتراع".

وأضاف "فقد حَرمتهم من أموالهم وحَرمتهم من صوتك"، مختتما البيان "نحن مقاطعون".