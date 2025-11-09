الصفحة الرئيسية
باستثناء فئة.. ترامب يعتزم دفع مبلغ نقدي لكل أميركي
العمليات المشتركة: خلال الساعات القادمة ستباشر القوات بنقل صناديق الاقتراع وعصا الذاكرة
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
2025-11-09 | 10:57
السومرية نيوز
– محلي
اعلن نائب
قائد العمليات المشتركة
الفريق اول ركن
قيس المحمداوي
، اليوم الاحد، ان قوة خاصة ستباشر بنقل صناديق الاقتراع وعصا الذاكرة، فيما اكد ان النتائج النهائية ستعلن مع التصويت العام.
وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي حضرته
السومرية نيوز
، ان "مستوى الانضباط عالٍ بالتصويت الخاص بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات"، مبينا ان "هناك مهمة وهي حماية المراكز ونقل عصا الذاكرة".
وأضاف "نفخر بعملنا لتأمين عملية التصويت الخاص"، مشيرا الى ان "النتائج الأولية للتصويت الخاص ستسلم للكيانات والنتائج النهائية ستعلن مع التصويت العام".
وكد انه "تم اغلاق صناديق الاقتراع وسجلنا التزام بالخطة والتنسيق العالي مع
المفوضية العليا للانتخابات
"، موضحا ان "القطعات الامنية اكملت المرحلة الاولى ووفق الخطط هناك مهام منها حماية المراكز ونقل الصناديق وعصا الذاكرة".
وذكر ان "هناك عد وفرز يدوي داخل المراكز الانتخابية لمطابقته مع النتائج الالكترونية"، لافتا الى انه "خلال الساعات الخمس القادمة ستباشر القوات المختصة لنقل صناديق الاقتراع وعصا الذاكرة".
وبين ان "هناك قوة خاصة مهمتها نقل صناديق الاقتراع الى
المركز الوطني
في
بغداد
"، مشيرا الى ان "المنتسبين ادلوا باصواتهم وكانت القوات الامنية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين".
