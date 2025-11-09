مكتب انتخابات البصرة يطوي صفحة الاقتراع الخاص: نستعد للحدث الأكبر

وقال كحيط في تصريح لـ ، إن "عمليات العدّ والفرز اليدوي تجري حالياً لمطابقتها مع النتائج الإلكترونية، بهدف التأكد من مدى التطابق والدقة في احتساب الأصوات"، مضيفاً أنه "بعد إكمال عمليات العد والفرز، تُملأ الاستمارات الخاصة، وتُنقل الصناديق والكاميرات إلى المخازن المختصة برفقة القوات الأمنية للحفاظ عليها".وأشار إلى أن " تواصل استعداداتها للحدث الأكبر، وهو يوم الاقتراع العام المقرر في 11 تشرين الثاني الجاري"، مبيناً أن جميع الفرق الفنية والإدارية في "أنهت مهامها بنجاح ضمن التصويت الخاص، وتستعد الآن للمرحلة المقبلة".