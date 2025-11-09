إرسال أكثر من 90% من نتائج التصويت الخاص إلى سيرفرات المكتب الوطني

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، في بيان مقتضب، إن "نسبة إرسال نتائج التصويت الخاص إلى سيرفرات بلغت أكثر من 90% عبر نظام نقل النتائج (RTS)".وأوضحت أن "عملية الإرسال جرت بانسيابية عالية من مراكز الاقتراع في عموم المحافظات".وترسل النتائج إلكترونياً إلى سيرفرات المكتب الوطني في تمهيداً لعمليات المطابقة والتدقيق الفني.