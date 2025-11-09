المفوضية: المشاركة كانت كبيرة وغير مسبوقة بالتصويت الخاص

وقال المستشار القانوني في المفوضية في تصريح للتلفزيون الرسمي تابعته ، ان "عملية التصويت الخاص انتهت بدقة عالية بلا أي معرقلات"، مشيرا الى ان "المشاركة كانت كبيرة وغير مسبوقة بالتصويت الخاص".وأضاف ان "أداء الأجهزة الالكترونية فعال وجيدة جدا"، موضحا انه "لم يؤشر أي توقف بالاجهزة".واكد ان "العد والفرز اليدوي سيجري داخل المحطة وسيتم تزويد وكلاء الكيانات بالنتائج".