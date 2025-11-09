بالأرقام من واسط.. عدد المصوتين في الاقتراع الخاص

كشف مصدر خاص، الأحد، عن عدد المصوتين في الاقتراع الخاص لمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "عدد المصوتين في الاقتراع الخاص لمحافظة بلغ 21832 منتسبا من المجموع الكلي البالغ 26811".

وانطلقت في عموم ، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت الخاص للعسكريين والنازحين في الانتخابات البرلمانية المؤسسة للدورة البرلمانية السادسة في النظام السياسي بعد 2003.