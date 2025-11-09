المفوضية: نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص 82 بالمئة

وقال في مؤتمر صحفي تابعته ، ان "المفوضية وقفت علي مسافة واحدة من جميع المرشحين خلال التصويت الخاص"، مبينا ان "عدد المصوتين الكلي للتصويت الخاص تجاوز مليوناً و100 ألف ناخب امني".واكد ان "نسبة المشاركة بالتصويت الخاص بلغت 82 في المئة".