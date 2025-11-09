المفوضية تكشف عدد الشكاوى في التصويت الخاص

أعلنت مفوضية الانتخابات، مساء الأحد، عن عدد الشكاوى في التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية.

وقالت المفوضية في بيان، "موقف شكاوى يوم الاقتراع الخاص لغاية الان أربع شكاوى تم استلامها من بعض مكاتب المحافظات الانتخابية".

وانطلقت في عموم ، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت الخاص للعسكريين والنازحين في الانتخابات البرلمانية المؤسسة للدورة البرلمانية السادسة في النظام السياسي بعد 2003.