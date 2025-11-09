"التصويت الخاص".. الإعلان عن مطابقة العد والفرز اليدوي والإلكتروني

وقالت المتحدثة باسم وفق وكالة الانباء العراقية، إن "عملية العد والفرز اليدوي والإلكتروني بالتصويت الخاص اكملت وظهرت مطابقة".

وانطلقت في عموم ، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت الخاص للعسكريين والنازحين في الانتخابات البرلمانية المؤسسة للدورة البرلمانية السادسة في النظام السياسي بعد 2003.