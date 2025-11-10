غدا.. على المرشحين إزالة دعاياتهم او دفع كلفة الإزالة.. والأمانة تحصي الاضرار لفرض تعويضات

وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل إن "الأمانة سبق وأن وقعت مذكرة تفاهم مع احتوت ضوابط وتعليمات تخص موضوع الدعاية الانتخابية، مؤكداً أن كل ما موجود من دعايات في الساحات العامة والجزرات الوسطية والأرصفة والأماكن العامة وسير المواطنين ومؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية هي مخالفة لضوابط الدعايات".ودعا الجنديل "المرشحين والكيانات السياسية للقيام بحملة لإزالة الدعايات من جميع الأماكن التي وضعت فيها، وبخلافه ستقوم الامانة بهذه العملية وتستقطع مبالغها من الأمانات المودعة في المفوضية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأكد الجنديل، أن "هناك غرامات ستفرض على المرشحين الذين خالفوا الضوابط والتعليمات، بعد أن وثقت الأمانة الأضرار التي أصابت منظومات السقي والبنى التحتية والارصفة والكونكريت وحتى المقرنص، حيث تقوم الأمانة من خلال دوائرها البلدية بوضع كلف للأضرار التي قام بها المرشح أو الكيان السياسي ورفعها للمفوضية لاستقطاع المبالغ من المرشحين".