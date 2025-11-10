انذار في شركات الانترنت.. هل سيتم قطع الشبكة بيوم الانتخابات؟

وقال ، صباح حبيب علي، إن "الوزارة تعمل بشكل مستمر لتأمين إيصال خدمة بصورة كاملة" مشيراً إلى أن "العمل يتركز على تعزيز جودة الخدمة وضمان وصولها بأفضل صورة إلى المستخدمين في مختلف أنحاء البلاد".

وأضاف، أن "الشركات المجهزة لخدمة الانترنت تعمل بالتنسيق المباشر مع الوزارة لتأمين الشبكات والبنى التحتية الفنية"، موضحاً أن "يوم الاقتراع سيشهد استقراراً في الخدمة دون تقطعات أو توقفات"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية؟

واوضح، أن "الشركات المجهزة لخدمة الانترنت دخلت مرحلة الانذار حيث أعدت فرقاً فنية لمواجهة أي طارئ محتمل، وأن الجهود تتركز على ضمان انسيابية الاتصالات وتقديم الخدمة للمواطنين والمؤسسات الانتخابية بشكل طبيعي طوال فترة الاقتراع".