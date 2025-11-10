تصويت بدون هوية وتدخلات وعدم تطابق اليدوي مع الالكتروني.. تقرير مراقبي التصويت الخاص

وتمثلت المخالفات بمشاكل تنظيمية وتقنية وشكلت 35% من الحوادث، متمثلة بتاخر افتتاح محطات، اعطال في بعض أجهزة التحقق الالكتروني، غياب أعضاء الفرق الانتخابية في والنجف.وتضمنت أيضا انتهاكات تؤثر على نزاهة الانتخابات من بينها اقتراع بدون هوية رسمية في ونينوى، اقتراع جماعي وإدخال هواتف في وبغداد، اختلاف النتائج اليدوية عن الالكترونية في وبابل.فضلا عن انتهاكات بحق الناخبين من بينها عدم مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في والمثنى، وحرمان من المشاركة بسبب مشاكل البصمة والصورة في بغداد ونينوى وتدخلات امنية في بغداد والانبار، وضغط من وكلاء الأحزاب في والسليمانية، وتسجيل حالات تهديد وتحرش في مراكز متعددة.ومثلت المشاكل التقنية 35%، وتاخر العمليات 25%، ومشاكل امنية 20%، ومخالفات إجرائية 15%، مشاكل لوجستية 5%.