عمليات كربلاء تعقد مؤتمرا لمعالجة "السلبيات" في خطة حماية الانتخابات

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "برئاسة قائد عمليات الفريق قوات خاصة الركن وقائد وآمري المناطق والمحاور المشتركين بخطة حماية المراكز الانتخابية تم عقد مؤتمر تقييم وتحليل ومراجعة للخطة".وأضافت القيادة، أنه "تم التأكيد على الايجابيات التي ظهرت وتعزيزها وبعض السلبيات ومعالجتها التي ظهرت في يوم التصويت الخاص"، مؤكدة على "ضرورة العمل الجماعي وتظافر الجهود من أجل إنجاح عملية الانتخابات البرلمانية في المحافظة".