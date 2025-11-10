الاقتراع العام بالأرقام: أكثر من 20 مليون ناخب موزعين على نحو 9 آلاف مركز اقتراع

ووفقاً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين المشمولين بالتصويت العام 20,063,773 ناخباً، يتوزعون على 8,703 مراكز اقتراع تضم 39,285 محطة تصويت في عموم محافظات البلاد.ويعكس توزيع الأرقام حجم العملية الانتخابية واتساعها؛ إذ يبلغ متوسط عدد الناخبين في كل مركز اقتراع نحو 2,305 ناخباً، فيما تخدم كل محطة تصويت نحو 510 ناخبين في المتوسط.ومساء امس الاحد، أعلنت في ، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 82.42%.وذكر في المفوضية خلال مؤتمر صحفي أن "الاقتراع الخاص جرى في أجواء آمنة، وكان عدد المشاركين الكلي مليوناً و100 ألف مشارك من أصل مليوناً و313 ألف ناخب بنسبة مشاركة بلغت 82.42%".وأشار إلى أن "محطات الاقتراع الخاص كانت 4501 محطة وللنازحين 97 محطة".