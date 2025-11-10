حزب الدعوة يخاطب العراقيين: شاركوا في الانتخابات.. انظار الدول مشدودة نحوكم

وقال الحزب في بيان، "نهيب بأبناء شعبنا الغيور، يوم غد الثلاثاء 11/11، الإسراع إلى المراكز الانتخابية في مناطقهم ومحافظاتهم لاختيار من يرونهم الأصلح من المرشحين، ومن هم أهل لثقتهم وحمل الأمانة في أهم مؤسسة دستورية في البلاد".وأضاف، "إن يوم الانتخاب منعطف تاريخي كبير، يقول الشعب فيه كلمته ويعبّر عن إرادته، ويجعل من صناديق الاقتراع منصة لمحكمته الحاسمة، يصدر من خلالها حكمه العادل على الأفراد والأحزاب والكتل، ويرسم معالم المرحلة القادمة ويحدد جوهر الحكومة التي يتطلع إليها لتكون مقتدرة وخادمة له".وتابع "نناشد جميع المواطنين الكرام أن يجعلوا من يوم 11/11 صفحة مشرقة في تاريخ هذا الوطن وشعبه، وجسرا للعبور إلى برّ الأمان والاستقرار المستدام، عبر المشاركة الواسعة المسؤولة، خاصة وأن أنظار الدول ستكون مشدودة يوم غد إلى ، كما تراقب الشعوب هذا الفعل الوطني، ومدى تطور التجربة الديمقراطية في هذا البلد بعد سنوات قاسية من الدكتاتورية البعثية المجرمة".واعتبر ان "11/11 يوم سيقف فيه العراقيون من مختلف المكونات والأطياف والانتماءات والتوجهات ليسجلوا منجزا وطنيا تاريخيا، ويقرروا مصير بلدهم، ويقلّدوا مسؤولية إدارة شؤونهم لمن هم أهل لها من أبنائهم المخلصين. وهو يوم الاستجابة الواعية للنداء الوطني بفتح صفحة جديدة في مسيرة العراق، عنوانها الخدمة التي يستحقها هذا الشعب، والتمتع بخيراته الوفيرة التي يطمع بها الآخرون وهو محروم منها، وهو أيضا وتعزيز الشراكة بين المكونات في الحاضر والمستقبل".واكمل البيان، "إن العراقيين في هذا اليوم سيؤكدون مرة أخرى أنهم كفؤ لتحمّل مسؤولية إدارة بلدهم والحفاظ على سيادته واستقلاله، وإصلاح شأنه على كل المستويات، وتطوير العملية السياسية وتطهيرها من الفساد والفاسدين، فالشعب هو الذي يصنع التغيير، ويحدد مصيره بيده".واتم الحزب بيانه، بالقول: "إن الاندفاع إلى المحطات والمراكز الانتخابية فيه تحقيق للأهداف الوطنية وحفظ للمصالح العليا للشعب. وننتظر إشارات النصر التي سترفعها الأصابع التي ستختار وتنتخب، لتحمي التجربة السياسية ونظامها الجديد ودستورها ومعادلتها العادلة والرّاسخة التي تأسست بعد عام 2003.. فالعراق يستحق منا وقفة شجاعة تحفظ حريته ووحدته".