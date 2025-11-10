انتخابات الغد.. حديث عن الخطط الأمنية وتأمين مخازن المفوضية

وقال مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في ، اللواء ، في تصريحات نقلتها العراقية الإخبارية،: إن "القوات الأمنية أظهرت درجة عالية من الانضباط والاحترافية في التصويت الخاص"، مؤكداً أن "الاستعدادات للتصويت العام تغطي كل الجوانب الأمنية والفنية والاستخبارية، مع تركيز كامل على حماية العملية الانتخابية دون أي تهاون".

وأضاف أن "الجهود الاستخبارية والفنية تم تنسيقها بعناية، وتم توزيع القطعات وفق قاعدة بيانات دقيقة؛ لضمان أعلى مستوى من الحماية".

ولفت الى أنه "تم التأكد من عدم وجود أي تهديدات بحرق أو إتلاف صناديق الاقتراع وتم تأمين المخازن، كما لا يوجد أي هدر للوقت خلال يوم الاقتراع العام"، موضحا أن "الخطط شملت جميع صنوف القوات الأمنية، من الجيش ووزارة الداخلية والحشد الشعبي والبيشمركة، مع تعاون مشترك بين الأجهزة في جميع المحافظات".

وأشار الخفاجي إلى أن "الخطة الأمنية لا تنتهي بانتهاء الاقتراع العام، بل تستمر لضمان سلامة صناديق الاقتراع والمخازن، مع استخدام طيران الجيش وسلاح الجو لنقل عصا الذاكرة بعد انتهاء التصويت أو الأرتال العسكرية عند الحاجة".