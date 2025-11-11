المفوضية: لا استبعاد للمرشحين ولا خرق في العملية الانتخابية

وذكرت المفوضية في بيان تابعته أن "بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت في اليومين الماضيين أخباراً غير صحيحة تزعم أن مفوضية الانتخابات قامت باستبعاد عدد من المرشحين"، موضحة ان "هذه الأخبار عارية عن تماماً، ولا تمت للحقيقة بصلة، وهي مجرد شائعات تهدف إلى تضليل الرأي العام".ودعت المفوضية، جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى "استحصال المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وتوخي الدقة قبل نشر أو تداول أي خبر"، مشيرة الى أن "آخر قرار استبعاد كان الأسبوع الماضي، ولا توجد قرارات استبعاد لغاية يوم الاقتراع العام".فيما اكدت المتحدثة باسم في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، ان "أي عملية خرق بالعملية الانتخابية لن تحدث"، مشيرة الى ان "صناديق الاقتراع تغلق تلقائياً في الساعة السادسة مساء اليوم".