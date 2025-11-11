لرفع نسبة المشاركة مقارنة بـ2021.. كم عراقي يجب ان يستقبل كل مركز انتخابي؟

على سبيل المثال، صرح زعيم ائتلاف دولة القانون بعد الادلاء بصوته بوقت مبكر صباح اليوم، داعيا العراقيين لمشاركة واسعة لارسال رسالة لمن "يراهن على فشل الانتخابات"، بحسب وصفه.لذلك، تستعرض بالأرقام عدد الناخبين الذين يحتاج ان يدلون بأصواتهم اليوم لكي يتم كسر نسبة المشاركة المسجلة في انتخابات 2021 والتي بلغت 41%.يبلغ اجمالي عدد من يحق لهم التصويت 21.4 مليون شخص، صوت منهم 1.1 مليون شخص يوم امس في التصويت الخاص، واذا صوت اليوم 8 ملايين شخص فقط من اصل 20 مليون شخص يحق لهم التصويت في التصويت العام، فهذا سيكون كافيا لان يكون مجموع المصوتين 9.1 مليون شخص من اصل 21.4 مليون شخص، وسيكون كافيا لكسر رقم المشاركة في 2021 لتكون نسبة المشاركة 42%.لكن التوقعات تشير الى ان نسبة المشاركة في التصويت النهائية ستتجاوز الـ50%، وهذا يعني انه يجب ان يصوت حوالي 10 ملايين شخص اليوم لتتجاوز نسبة المشاركة الـ50%.ويوجد 8703 مركز انتخابي للتصويت العام ينتظر اكثر من 20 مليون ناخب، حيث ينتظر كل مركز انتخابي اكثر من 2300 ناخب المجيء والادلاء بأصواتهم، لكن لتحقيق نسبة مشاركة 50%، فيحتاج كل مركز مجيء اكثر من 1100 ناخب فقط.