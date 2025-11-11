الحسان يشيد بالتنظيم العالي لعملية الاقتراع في المراكز الانتخابية

وقال الحسان في كلمة خلال زياراته للمراكز الانتخابية، ان " المفوضية أظهرت تنظيماً جيداً لعملية الاقتراع"، مشيرا الى ان " اليوم عرس ديمقراطي يحتفي به جميع العراقيين".وتابع، ان " العراقيون يؤكدون مجدداً أن صوت المواطن هو مصدر "، لافتا الى ان " بعثة راضية عن الانتخابات العراقية وهي تجري بأيادٍ عراقية".وأضاف، ان " الأمم المتحدة تقف إلى جانب والعراقيين"، مبينا انه " أن الآوان لعراق خالٍ من الظواهر السلبية".يشار الى ان مفوضية الانتخابات ذكرت امس الاثنين، ان "عملية التصويت ستستمر للساعة السادسة مساءً".وأضافت أن "عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20,063,773، فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8,703 مراكز، أما عدد محطات التصويت العام فبلغ 39,285 محطة".