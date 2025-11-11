بالفيديو.. السيد رشيد الحسيني يصل إلى مركز الاقتراع للإدلاء بصوته



ـ سياسي



أظهرت مشاهد مصورة وصول معتمد المرجعية الدينية العليا السيد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بصوته والمشاركة بالعملية الانتخابية التشريعية.



وذكرت مفوضية الانتخابات أمس الاثنين، ان "عملية التصويت ستستمر للساعة السادسة مساء".



وأضافت أن "عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20,063,773، فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8,703 مراكز، أما عدد محطات التصويت العام فبلغ 39,285 محطة".