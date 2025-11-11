رئيس الجمهورية يشيد بدور القوات الأمنية في تأمين الانتخابات

وذكر لرئيس الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " رئيس الجمهورية ادلى بصوته في الانتخابات البرلمانية"، مشيرا الى ان" القوات الأمنية بذلت جهوداً كبيرة في تأمين الانتخابات".وتابع، انه " نثمن جهود مفوضية الانتخابات على إجراءاتها التي بذلتها من أجل انسيابية الانتخابات"، لافتا الى ان " ندعو إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات".يشار الى ان مفوضية الانتخابات ذكرت امس الاثنين، ان "عملية التصويت ستستمر للساعة السادسة مساءً".وأضافت أن "عدد ناخبي التصويت العام يبلغ 20,063,773، فيما بلغ عدد مراكز الاقتراع للتصويت العام 8,703 مراكز، أما عدد محطات التصويت العام فبلغ 39,285 محطة".