المفوضية لـ السومرية نيوز: نتائج الانتخابات ستعلن غدا

وقال عضو المفوضية لـ ، ان "الأمور تجري بسلاسة وانسيابية عالية وأجهزة التصويت فعالة"، متوقعا نجاح العملية الانتخابية".وأضاف انه "بعد اغلاق محطات الاقتراع سيصدر تقرير النتائج وسنزود وكلاء الأحزاب السياسية بنتيجة المحطة لتجري عملية العد والفرز لكل المحطات الأخرى في عموم مراكز الاقتراع المنتشرة في وبعدها ترسل النتائج عبر الجو الى سيرفرات المفوضية"، موضحا ان "نتائج الانتخابات ستعلن بعد 24 ساعة من اغلاق صناديق الاقتراع أي يوم غد الأربعاء".