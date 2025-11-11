المفوضية: هذه الفئة لا يمكنها المشاركة في الانتخابات

وقالت المتحدثة باسم لـ ، "يحق للناخبين المسجلين بايومتريا والذين لديهم بطاقات بايومترية تحمل الصورة وعددهم 20 مليونا و63 الفا و773 ناخبا يحق لهم المشاركة في الانتخابات اليوم بحسب ".وأضافت ان "من يحمل بطاقة قصيرة الأمد التي لا تحمل صورة هي بطاقات متوقفة وغير فعالة ولا يمكن الانتخاب بها"، موضحة ان "حق الناخب وصوته محفوظ".وبينت ان "جهاز التسريع يقرا ورقة الاقتراع على الوجهين"، مشيرة الى ان "حساسات الجهاز تقرا ورقة الاقتراع في الجانبين".