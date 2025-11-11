مصدر: تقرير المنتصف يشير لتقدم المرشح عمار الحمداني في بغداد

أكد مصدر مطلع، أن تقرير منتصف النهار يشير إلى تقدم المرشح عن حزب تقدم في .



وقال المصدر لـ ، ان "تقرير منتصف النهار يشير لتقدم المرشح عن حزب تقدم بأرقام كبيرة في ".