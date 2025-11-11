تزايد أعداد الناخبين في محافظة الأنبار مع استمرار عملية الاقتراع

وكان تقرير منتصف اليوم الصادر عن ، قد أشار الى بلوغ نسبة التصويت في المحافظة 30.51% حتى منتصف النهار، وهو ما يعكس تنامي المشاركة الشعبية مع تقدم ساعات الاقتراع.وتواصل المفوضية متابعة سير العملية الانتخابية في عموم ، مؤكدة استعدادها لتسهيل مشاركة جميع الناخبين حتى إغلاق صناديق الاقتراع.