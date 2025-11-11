مصدر: عمار الحمداني يحصد اغلب الاصوات في مركز بغداد

وأوضح المصدر لـ ، أن المؤشرات الأولية أظهرت حتى الآن تقدم الحمداني في .وأكد المصدر، أن النتائج ما تزال غير نهائية، مشيرا إلى أن المفوضية ستعلن في وقت لاحق النتائج الرسمية الأولية بعد تدقيق البيانات ومطابقة محاضر المراكز الانتخابية.