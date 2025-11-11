الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
الشروع بعملية العدّ والفرز الإلكتروني بعد غلق صناديق الاقتراع
الشروع بعملية العدّ والفرز الإلكتروني بعد غلق صناديق الاقتراع
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
2025-11-11 | 10:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
424 شوهد
باشرت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
، مساء اليوم الثلاثاء، عملية العدّ والفرز الإلكتروني في جميع المراكز الانتخابية، وذلك عقب إغلاق صناديق الاقتراع في عموم المحافظات عند الساعة السادسة مساءً.
وأوضحت المفوضية أن الفرق الفنية الميدانية بدأت بإدخال بيانات التصويت إلى
الأنظمة الإلكترونية
المخصصة، تمهيدًا لاستخراج النتائج الأولية خلال الساعات المقبلة.
وأكدت المفوضية أن الإجراءات تسير بانسيابية وفق الخطط الموضوعة لضمان دقة وسلامة النتائج.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
