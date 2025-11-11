الشروع بعملية العدّ والفرز الإلكتروني بعد غلق صناديق الاقتراع

باشرت ، مساء اليوم الثلاثاء، عملية العدّ والفرز الإلكتروني في جميع المراكز الانتخابية، وذلك عقب إغلاق صناديق الاقتراع في عموم المحافظات عند الساعة السادسة مساءً.





وأكدت المفوضية أن الإجراءات تسير بانسيابية وفق الخطط الموضوعة لضمان دقة وسلامة النتائج.

وأوضحت المفوضية أن الفرق الفنية الميدانية بدأت بإدخال بيانات التصويت إلى المخصصة، تمهيدًا لاستخراج النتائج الأولية خلال الساعات المقبلة.