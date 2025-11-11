مفوضية الانتخابات تعلن استمرار عمليات العد والفرز اليدوي

أعلنت مفوضية الانتخابات، مساء الثلاثاء، استمرار عمليات العد والفرز اليدوي في مراكز الاقتراع.



وقالت المتحدثة باسم وفق وكالة الانباء العراقية، إن "عمليات العد والفرز اليدوي مستمرة في مراكز الاقتراع"، مبينة أنه "لم تكن هنالك أي معوقات بالعملية الانتخابية".

وأضافت أن "مفوضية الانتخابات لمست تعاوناً كبيراً من المواطنين"، موضحة أن "عملية الانتخابية سارت بيسر وانسيابية عالية".

وأكدت الغلاي أنه "سيتم الإعلان عن تقرير الغلق بعد إنجازه"، مشيرة إلى أن "هنالك اقبال كبير في الساعات الأخيرة من عملية التصويت".

شهد ، اليوم الثلاثاء (11 تشرين الثاني 2025)، إجراء انتخابات برلمانية هي السادسة التي تجري في عموم البلاد بعد أحداث العام 2003.