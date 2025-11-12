المفوضية: أصوات المرشح المستبعد ستحجب عنه وعن حزبه

وقالت المتحدثة باسم ، ان "عدد الشكاوى المسجلة يوم الاقتراع الخاص والعام 48 شكوى"، مشيرة الى ان " ملزمون بإعلان النتائج وفق التوقيتات المقرة لها".وتابعت، انه " في حال استعباد أي مرشح فإن أصواته تحجب عنه وعن حزبه"، لافتة الى ان "، شكلنا لجنة خاصة في لخصوصية المحافظة".