نتائج الانتخابات ببغداد: ائتلاف الإعمار أولا وحزب تقدم ثانياً ودولة القانون ثالثاً

– سياسي

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، أن نتائج الانتخابات في أظهرت تقدم ائتلاف الإعمار والتنمية أولا وحزب تقدم ثانياً ودولة القانون ثالثاً.

وذكرت المفوضية في مؤتمر صحفي تابعته ، ان "نتائج الانتخابات ببغداد أظهرت تقدم ائتلاف الإعمار والتنمية أولا وحزب تقدم ثانياً ودولة القانون ثالثاً وتحالف قوى الدولة رابعا وصادقون خامسا". وادناه نتائج الانتخابات في :

