الديمقراطي الكردستاني يتصدر نتائج الانتخابات في نينوى وتقدم ثانيا وائتلاف الاعمار ثالثا

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية لعام 2025 في ، تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني قائمة القوى السياسية بحصوله على 189,120 صوتا، متقدما على باقي الكيانات المنافسة في المحافظة.



وجاء في المرتبة الثانية حزب تقدم بعدد أصوات بلغ 157,283، فيما حل ائتلاف الإعمار والتنمية ثالثًا بـ 146,724 صوتًا.



أما تحالف لأهلها فحصل على 111,005 أصوات، تلاه بـ 100,853 صوتًا، ثم تحالف الحسم الذي نال 89,492 صوتًا.

وادناه نتائج الانتخابات في نينوى: