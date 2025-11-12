الصفحة الرئيسية
نتائج الانتخابات: الاتحاد أولا والموقف ثانيا والجيل الجديد ثالثا في السليمانية
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
2025-11-12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
538 شوهد
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية لعام 2025 في
محافظة السليمانية
تفوّقًا واضحًا لـ
الاتحاد الوطني الكردستاني
الذي تصدّر السباق الانتخابي بحصوله على 240,899 صوتًا، محققًا المركز الأول بفارق كبير عن أقرب منافسيه.
وجاء في المرتبة الثانية تيار الموقف الوطني بعدد أصوات بلغ 75,330، تلاه الجيل الجديد في المركز الثالث بـ 69,752 صوتًا.
أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فحلّ رابعًا بـ 68,596 صوتًا، تلاه
الاتحاد الإسلامي الكردستاني
بـ 65,295 صوتًا، ثم جماعة العدل الكردستانية التي حصلت على 34,557 صوتًا.
وادناه نتائج الانتخابات في
السليمانية
:
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
سياسة
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
انتخابات
السليمانية
الاتحاد الإسلامي الكردستاني
الاتحاد الوطني الكردستاني
محافظة السليمانية
الاتحاد الإسلامي
الاتحاد الوطني
كردستان
الإسلام
عطلة في هذه المحافظات غدا
محليات
38.02%
09:12 | 2025-11-12
عطلة في هذه المحافظات غدا
09:12 | 2025-11-12
"وزير القائد" ينشر عتابا من السيد الصدر للشيخ عبد المهدي الكربلائي-عاجل
سياسة
26%
03:38 | 2025-11-12
"وزير القائد" ينشر عتابا من السيد الصدر للشيخ عبد المهدي الكربلائي-عاجل
03:38 | 2025-11-12
البنك المركزي يصدر توضيحاً بشأن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار
محليات
21%
13:21 | 2025-11-11
البنك المركزي يصدر توضيحاً بشأن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار
13:21 | 2025-11-11
السوداني يعطي صوته الانتخابي لـ"ياسر أسود".. من هو ولماذا؟؟
سياسة
14.97%
06:01 | 2025-11-11
السوداني يعطي صوته الانتخابي لـ"ياسر أسود".. من هو ولماذا؟؟
06:01 | 2025-11-11
