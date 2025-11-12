نتائج الانتخابات في صلاح الدين: تقدم أولا والاعمار والتنمية ثانيا وعزم ثالثا

– سياسي

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، ان نتائج الانتخابات في أظهرت حصول حزب تقدم أولا وائتلاف الاعمار والتنمية ثانيا وتحالف عزم ثالثا.

وذكرت المفوضية في مؤتمر صحفي تابعته ، ان "نتائج الانتخابات في أظهرت حصول تقدم أولا والاعمار والتنمية ثانيا وعزم ثالثا والجماهير الوطنية رابعا وتحالف صلاح الدين الموحد خامسا". وادناه نتائج الانتخابات في صلاح الدين:

