الاعمار والتنمية يتصدر نتائج الانتخابات في النجف يليه قوى الدولة

وجاء في المرتبة الثانية ائتلاف قوى بـ 45,195 صوتًا، فيما حل ائتلاف دولة القانون ثالثًا بعد حصوله على 41,143 صوتًا.أما حركة صادقون فقد سجلت 40,313 صوتًا، تلاها تحالف خدمات بـ 32,982 صوتًا، ثم تحالف أبشر بـ 32,687 صوتًا، في حين جاء ائتلاف الأساس العراقي في المرتبة السابعة بـ 27,638 صوتًا.