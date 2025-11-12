نتائج الانتخابات في دهوك: الديمقراطي أولا والاتحاد الإسلامي ثانيا والموقف الوطني ثالثا

– سياسي

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، ان نتائج الانتخابات في أظهرت حصول الحزب الديمقراطي أولا والاتحاد الإسلامي ثانيا وتيار الموقف الوطني ثالثا.

وذكرت المفوضية في مؤتمر صحفي تابعته ، ان "نتائج الانتخابات في أظهرت حصول الحزب الديمقراطي أولا والاتحاد الإسلامي ثانيا وتيار الموقف الوطني ثالثا والجيل الجديد رابعا وخامسا جبهة شعبنا". وادناه نتائج الانتخابات في دهوك:

