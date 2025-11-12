في كربلاء.. الاعمار والتنمية يتصدر نتائج الانتخابات ودولة القانون ثانياً

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية لعام 2025 في تفوّق ائتلاف الإعمار والتنمية الذي تصدّر الترتيب بحصوله على 78,379 صوتًا.



وجاء في المرتبة الثانية ائتلاف دولة القانون بعدد أصوات بلغ 50,302، فيما حلّ تحالف إشراقة كانون في المركز الثالث بـ 42,813 صوتًا.



أما ائتلاف الأساس العراقي فحصل على 27,715 صوتًا، تلاه حركة صادقون بـ 26,810 صوتًا، ثم ائتلاف قوى بـ 22,261 صوتًا، وجاءت في المرتبة السابعة بـ 20,296 صوتًا.