نتائج الانتخابات: الاعمار والتنمية ودولة القانون والصادقون بالصدارة في المثنى

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية لعام 2025 في تفوّق ائتلاف الإعمار والتنمية الذي تصدّر السباق الانتخابي بحصوله على 57,315 صوتًا.



وجاء في المرتبة الثانية ائتلاف دولة القانون بعدد أصوات بلغ 41,342، فيما حلّت حركة صادقون ثالثة بـ 37,106 أصوات.



أما ائتلاف قوى فحصل على 34,685 صوتًا، تلاه ائتلاف الأساس العراقي بـ 32,719 صوتًا، فيما جاءت في المرتبة السادسة بـ 14,097 صوتًا.

وادناه نتائج الانتخابات في :