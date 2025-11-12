نتائج الانتخابات في ذي قار: ائتلاف السوداني يتصدر يليه دولة القانون والصادقون

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية لعام 2025 في تصدّر ائتلاف الإعمار والتنمية قائمة القوى السياسية بحصوله على 80,827 صوتًا.



وجاء في المرتبة الثانية ائتلاف دولة القانون بـ 74,541 صوتًا، فيما حلّت حركة صادقون ثالثة بعد حصولها على 61,653 صوتًا.



أما ائتلاف قوى فحصل على 46,598 صوتًا، تلاه بـ 44,406 صوتًا، ثم تحالف سومريون بـ 36,601 صوتًا، فيما جاء تحالف خدمات في المرتبة السابعة بـ 31,162 صوتًا.