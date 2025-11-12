بدر تتصدر نتائج الانتخابات في ديالى ثم تقدم والسيادة

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية لعام 2025 في تفوّق التي تصدّرت السباق الانتخابي بحصولها على 105,225 صوتًا.



وجاء في المرتبة الثانية تقدم بعدد أصوات بلغ 101,602، فيما حلّ تحالف السيادة ثالثًا بـ 77,458 صوتًا.



أما حركة صادقون فحصلت على 55,324 صوتًا، تلاها تحالف أولاً بـ 53,416 صوتًا، ثم بـ 45,895 صوتًا، في حين جاء تحالف ثابتون في المرتبة السابعة بـ 30,412 صوتًا.

وادناه نتائج الانتخابات في ديالى: