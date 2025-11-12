نتائج الانتخابات في بابل: الاعمار أولا وصادقون ثانيا ودولة القانون ثالثا

– سياسي

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، ان نتائج الانتخابات في هي الاعمار أولا وصادقون ثانيا ودولة القانون ثالثا.

وذكرت المفوضية في مؤتمر صحفي تابعته ، ان "نتائج الانتخابات في جاءت كالاتي: الاعمار أولا وصادقون ثانيا ودولة القانون ثالثا واشراقة كانون رابعا وقوى الدولة خامسا". وادناه نتائج الانتخابات في بابل:

