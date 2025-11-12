السومرية نيوز تنشر أصوات المرشحين في الانتخابات.. السوداني يتصدر بغداد

تنشر أصوات المرشحين في الانتخابات البرلمانية لعام 2025 تصدرهم بـ 92,477 صوتاً ضمن ائتلاف الإعمار والتنمية في .

وجاء في المرتبة الثانية في تقدم بـ 71992 صوتا ومن ثم رئيس ائتلاف دولة القانون بـ 68785 صوتا.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، مساء اليوم الأربعاء، نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الثلاثاء في بغداد والمحافظات تصدرها ائتلاف الإعمار والتنمية.

أدناه التفاصيل..