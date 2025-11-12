Alsumaria Tv
السومرية نيوز تنشر أصوات المرشحين في الانتخابات.. السوداني يتصدر بغداد

انتخابات مجلس النواب العراقي 2025

2025-11-12 | 14:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز تنشر أصوات المرشحين في الانتخابات.. السوداني يتصدر بغداد
12,492 شوهد

تنشر السومرية نيوز أصوات المرشحين في الانتخابات البرلمانية لعام 2025 تصدرهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ 92,477 صوتاً ضمن ائتلاف الإعمار والتنمية في بغداد.

وجاء في المرتبة الثانية في بغداد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي بـ 71992 صوتا ومن ثم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بـ 68785 صوتا.
 
وأعلنت مفوضية الانتخابات، مساء اليوم الأربعاء، نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الثلاثاء في بغداد والمحافظات تصدرها ائتلاف الإعمار والتنمية.
 
أدناه التفاصيل..

